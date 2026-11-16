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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; മൈനുകളിൽ തട്ടി എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചു
ഇറാന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ നിരോധിത മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ആറോളം കപ്പലുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി തീപിടിച്ചത്.
ദോഹ|ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകളിൽ തട്ടി നിരവധി എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായി ഇറാൻ സൈന്യവും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡും അറിയിച്ചു. ഇറാന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ നിരോധിത മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ആറോളം കപ്പലുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി തീപിടിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു എണ്ണക്കപ്പൽ മൈനിൽ തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈന്യം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. സൈന്യത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ഇറാൻ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ മൈനുകളിൽ തട്ടി വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ (IRGC) നാവിക വിഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നും ഐആർജിസി ആരോപിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച തെക്കൻ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് കപ്പലുകൾ മൈനിൽ തട്ടിയതായും, ഇതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി പോയ ഒരു സൂപ്പർടാങ്കർ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് മുങ്ങിയതായും ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഞായറും തിങ്കളുമായി ആകെ ആറ് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിക്കുകയോ മുങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത് മേഖലയിലെ സമുദ്രജലത്തിലും തീരങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള എണ്ണ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായെന്നും ഇറാൻ പറയുന്നു.
അതേസമയം, കപ്പലുകളുടെ പേരുകളോ അവ ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണെന്നോ ജീവനക്കാർക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഇറാൻ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒരു സമുദ്ര അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇറാന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
2026 ഫെബ്രുവരി അവസാനം അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ ആക്രമണ വാർത്തകൾക്കിടയിലും, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ 0.37 ശതമാനത്തിന്റെ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി ബാരലിന് ഏകദേശം 95.30 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ചൈനയിലെ എണ്ണ ആവശ്യകത കുറഞ്ഞതും, ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വിതരണം അധികമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമാണ് വില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ചരക്കുനീക്കം കടലിടുക്കിന് പുറത്തുള്ള അറബിക്കടൽ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതായി ‘ദി മാരിടൈം എക്സിക്യൂട്ടീവ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലുള്ള യുഎഇ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ജബൽ അലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾനാടൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കം മൂന്നാം പാദത്തിൽ 30 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 3,500 ടിഇയു ആയി ഉയർന്നു. ഫുജൈറ തീരത്ത് കപ്പലുകൾക്ക് ബെർത്ത് ലഭിക്കാൻ ഒമ്പത് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ദുക്ം തുറമുഖത്ത് ശരാശരി മൂന്ന് ദിവസമാണ് കാത്തിരിപ്പ് സമയം.
2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സലാല തുറമുഖം കൈകാര്യം ചെയ്ത ചരക്കുകളുടെ അളവിൽ 15 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായി 2.33 ദശലക്ഷം ടിഇയു ആയി. ഗൾഫ് തുറമുഖങ്ങളിലെ ഈ തിരക്കും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ വാങ്ങൽ രീതികളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയെ പൂർണ്ണമായും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ്.
Content Highlights: Iran claims six oil tankers caught fire or sank after hitting mines in the Strait of Hormuz over two days. Despite heightened Gulf tensions, Brent crude prices dipped slightly to around $95.30 per barrel due to weaker Chinese demand. Shipping traffic is increasingly diverting to UAE and Omani ports outside the strait.