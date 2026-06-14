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ഹോണ്ട കാറുകൾക്ക് 2.15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്; എലിവേറ്റിനും അമേസിനും വൻ ഓഫർ
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസുകൾ, ലോയൽറ്റി റിവാർഡുകൾ, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി ഓഫറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വൻ തുക ലാഭിക്കാം
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് 2026 ജൂൺ മാസത്തിൽ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, ഹോണ്ട അമേസ്, ഹോണ്ട സിറ്റി എന്നീ മോഡലുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസുകൾ, ലോയൽറ്റി റിവാർഡുകൾ, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി ഓഫറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വൻ തുക ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം 2026 ജൂൺ 30 വരെ മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക. നഗരങ്ങൾക്കും ഡീലർഷിപ്പുകൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓഫറുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്
ഈ മാസം ഹോണ്ട നിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് എന്ന മോഡലിനാണ്. ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളായ ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ഇസഡ് എക്സ് എം ടി, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ഇസഡ് എക്സ് സി വി ടി എന്നിവയ്ക്ക് 2.15 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിനും എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസിനും പുറമെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകൾക്കൊപ്പം 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പ്രീമിയം ഡാഷ്കാം തുടങ്ങിയ സൗജന്യ ആക്സസറികളും ലഭിക്കും.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് വി അപെക്സ് വേരിയന്റിന് 1.61 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് വി എക്സ് ട്രിമ്മിന് 1.53 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാം. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര എന്നിവയോട് മത്സരിക്കുന്ന ഈ മോഡൽ ഹോണ്ടയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന എസ് യു വി കൂടിയാണ്.
ഹോണ്ട അമേസ്
കോംപാക്ട് സെഡാൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഹോണ്ട അമേസിനും മികച്ച ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ മോഡലിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ ഹോണ്ട ആമേസ് ഇസഡ് എക്സ് എം ടി ക്ക് 67,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഹോണ്ട അമേസ് വി എക്സ് വേരിയന്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 48,000 രൂപ വരെയും ഹോണ്ട അമേസ് വി വേരിയന്റിന് 28,000 രൂപ വരെയും ലാഭിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, തെരഞ്ഞെടുത്ത അമേസ് വേരിയന്റുകളിൽ കമ്പനി അംഗീകൃത സി എൻ ജി കിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് 20,000 രൂപ വരെയുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് നൽകുന്ന സി എൻ ജി സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാമും ഹോണ്ട തുടരുന്നുണ്ട്.
ഹോണ്ട സിറ്റി
ഹോണ്ട തങ്ങളുടെ പ്രീ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ഹോണ്ട സിറ്റി മോഡലുകൾക്കും മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട സിറ്റി പെട്രോൾ ശ്രേണിക്ക് 1.56 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, എം വൈ 25 ഇൻവെന്ററിയിലുള്ള ഹോണ്ട സിറ്റി ഇ എച്ച് ഇ വി ഹൈബ്രിഡ് സെഡാന് 1.97 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഇന്ധനക്ഷമതയും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രീമിയം സെഡാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഓഫർ ഏറെ ആകർഷകമാണ്.
Content Highlights
Honda Cars India has introduced major discounts of up to Rs 2.15 lakh for June 2026. The Honda Elevate gets the highest benefits, followed by the City hybrid and Amaze. Offers include cash discounts, exchange bonuses, and accessories, valid until June 30.