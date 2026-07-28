Kerala
അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം; സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം,പത്ത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ശനിയാഴ്ച വരെയാണ് വിവിധ ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. ഇന്ന് ആറു ജില്ലകളിലാണ് നേരത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് 10 ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത നിലനില്ക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച വരെയാണ് വിവിധ ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.ഇന്ന് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം വടക്കന് ഒഡീഷയുടെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലും സമീപ ഗംഗാതീര പശ്ചിമ ബംഗാളിനു മുകളിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനിടെ വടക്കന് ഒഡീഷ, തെക്കന് ഝാര്ഖണ്ഡ്, വടക്കന് ഛത്തീസ്ഗഢ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുന്നതെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
Content Highlights: The India Meteorological Department updated its rainfall warning for Kerala issuing a yellow alert across 10 districts today. The shift in weather alerts comes as a deep depression moves over North Odisha and Gangetic West Bengal. Authorities have warned of isolated heavy downpours accompanied by strong winds up to 50 kmph through Saturday.S