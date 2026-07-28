ജെൻ സി എന്തുകൊണ്ട് പാർലിമെന്റിൽ എത്തുന്നില്ല? വൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് സിജെപി പ്രക്ഷോഭവും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയും

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ജെൻ സി എന്തുകൊണ്ട് പാർലിമെന്റിൽ എത്തുന്നില്ല? വൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് സിജെപി പ്രക്ഷോഭവും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയും
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരന് 18 വയസ്സിൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുകയും, ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി 21 വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ (Civil Services) പ്രവേശിച്ച് ഭരണനിർവ്വഹണ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും (Legislative Assembly) 25 വയസ്സും, രാജ്യസഭയിലേക്കും (Rajya Sabha) ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കും (Legislative Council) 30 വയസ്സും തികയണം.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ച പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച സംഭവം ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത് (Indian Politics). വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന ഒരു നേതാവിന്, യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി ജെ പി) എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ശക്തമായ സമരമാണ് സർക്കാറിനെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും മന്ത്രിയുടെ രാജി സ്വീകരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി, കേവലം ഒരു മന്ത്രിയുടെ പുറത്തുപോകൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന നിർണായക സംഭവവികാസം കൂടിയാണ്.
സി ജെ പി പ്രതിഷേധവും അതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാജിവെച്ചതുമെല്ലാം രാജ്യത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത് (Youth Empowerment). ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജെൻ സി തലമുറക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകാത്ത വിധമുള്ള നിയമസംഹിതകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intelligence), ഡാറ്റ, ഓൺലൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഒരു ജെൻ സി (Gen Z) നേതാവ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി വരണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്ത്?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനറേഷൻ സെഡ് (Gen Z) ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 10 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 500 മില്യണിലധികം ആളുകൾ, അതായത് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 35 ശതമാനത്തോളം യുവാക്കളാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ ലോക്സഭയിൽ ജെൻ സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നാല് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ്. 56 വയസ്സാണ് നിലവിലെ ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരന് 18 വയസ്സിൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുകയും, ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി 21 വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ (Civil Services) പ്രവേശിച്ച് ഭരണനിർവ്വഹണ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും (Legislative Assembly) 25 വയസ്സും, രാജ്യസഭയിലേക്കും (Rajya Sabha) ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കും (Legislative Council) 30 വയസ്സും തികയണം. ഭരണകൂടത്തിന് 21 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭരണമികവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് വലിയ വൈരുധ്യമാണ്.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ?
ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും യുവാക്കൾക്ക് 18 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് (Global Democracy). യുകെ (United Kingdom), ഓസ്ട്രേലിയ (Australia), കാനഡ (Canada), ജർമ്മനി (Germany), ഫ്രാൻസ് (France), നെതർലാൻഡ്സ് (Netherlands), സ്വീഡൻ (Sweden), ഡെൻമാർക്ക് (Denmark), ഫിൻലാൻഡ് (Finland), ബെൽജിയം (Belgium), ഓസ്ട്രിയ (Austria), സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് (Switzerland), സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക (South Africa), ആൽബേനിയ, നോർവേ, ക്രൊയേഷ്യ, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ 18 വയസ്സാണ് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകാനുള്ള മിനിമം പ്രായപരിധി.
സിംഗപ്പൂരിൽ 21 വയസ്സുള്ള പൗരന്മാർക്ക് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാം. അയർലൻഡ് (Ireland), ഇസ്രായേൽ (Israel), മലേഷ്യ (Malaysia), ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് (Czech Republic), പോളണ്ട് (Poland), സ്ലോവാക്യ (Slovakia), എസ്റ്റോണിയ (Estonia), ബൾഗേറിയ (Bulgaria), ലാത്വിയ (Latvia), ബലാറസ് (Belarus), ചിലി (Chile) എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും 21 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി. ഈസ്റ്റ് തിമോർ പോലുള്ള അപൂർവം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ 17 വയസ്സിൽ തന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാം.
ഭരണഘടനാ ചർച്ചകൾ
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഷിബ്ബൻ ലാൽ സക്സേന പ്രായപരിധി കുറയ്ക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ, ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ (B R Ambedkar) ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ 1949 ലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ലോകം ഏറെ മാറി. എല്ലായിടങ്ങളിലും യുവാക്കൾ ശക്തിപ്പെട്ടുവരികയാണ്. അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും വരേണ്ടതുണ്ട്.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് 61-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ വോട്ടവകാശ പ്രായം 21 ൽ നിന്ന് 18 ആയി കുറച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ പി വി നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രായപരിധി 25 ൽ നിന്ന് 21 ആയി കുറച്ചു. ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെ 21 വയസ്സുള്ള മേയർമാർ വരാൻ കാരണമായത്. സമാനമായ രീതിയിൽ പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധിയും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ആവശ്യം ഉയരുന്നത്.
പിന്തുണച്ച് രേവന്ത് റെഡ്ഡി
തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി നിയമസഭയിലേക്കും ലോക്സഭയിലേക്കും മത്സരിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 25 ൽ നിന്ന് 21 ആയി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (Electoral Reforms). ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം തെലങ്കാന നിയമസഭയിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലും ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും അയക്കാനാണ് തീരുമാനം.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 84, 173 എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകാനും, കുടുംബ മഹിമയില്ലാത്ത യുവ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ, പാർലമെന്റിലും യുവാക്കളുടെ ശബ്ദം ഉയരേണ്ടതുണ്ട്.
Content Highlights: Demands rise to lower the minimum age for contesting elections in India. Telangana CM supports reducing Lok Sabha age limit to 21. Gen Z youth demand better representation in governance.