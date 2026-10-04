Kerala
സംസ്ഥനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു; ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബര് നാല് മുതല് ഏഴ് വരെ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for seven districts in Kerala, predicting widespread heavy rain. Strong winds with speeds of 30 to 40 km/h accompanied by thunderstorms are expected from October 4 to 7. Kozhikode, Wayanad, Malappuram, Ernakulam, Idukki, Kottayam, and Pathanamthitta are under alert.