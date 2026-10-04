Connect with us

Kerala

സംസ്ഥനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Oct 04, 2026 2:40 pm |

Last Updated

Oct 04, 2026 2:40 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബര്‍ നാല് മുതല്‍ ഏഴ് വരെ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറില്‍ 30 മുതല്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for seven districts in Kerala, predicting widespread heavy rain. Strong winds with speeds of 30 to 40 km/h accompanied by thunderstorms are expected from October 4 to 7. Kozhikode, Wayanad, Malappuram, Ernakulam, Idukki, Kottayam, and Pathanamthitta are under alert.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്നു; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണത്തെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ കൈയാങ്കളി

Kerala

വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് ആര്‍ രാജശ്രീക്ക്; പുരസ്‌കാരാര്‍ഹമായത് 'ആത്രേയകം' എന്ന നോവല്‍

International

'ആദരിക്കുന്നു ആ ധീരതയെ'; സ്മിത്ത് മച്ചാറിന് സ്നേഹ മുത്തം നല്‍കി ശൈഖ് ഹംദാന്‍

Kerala

തൃശൂര്‍ പാലപ്പിള്ളിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

National

പാക് ഏജന്റിന്റെ ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുങ്ങി; രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കൊല്ലം ചവറയില്‍ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്‍