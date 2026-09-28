ആരോഗ്യം
വിലകൂടിയ ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ പോഷകസമൃദ്ധം?
നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ അടുക്കളയിൽ പതിവായിരുന്ന പയർ, കടല, ഇലക്കറികൾ, മുട്ട, മത്സ്യം, മോര്, പ്രാദേശിക പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയെ "സാധാരണ ഭക്ഷണം' എന്ന പേരിൽ അവഗണിക്കേണ്ടതില്ല. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും വില കൂടിയ പാക്കറ്റിലോ വിദേശ വിപണിയിലോ മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലും അടുത്തുള്ള ചന്തയിലും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികളിലും തന്നെയുണ്ട്.
“ഹെൽത്തി ഫുഡ്’ എന്നാൽ വില കൂടിയ ഭക്ഷണമാണോ?
നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളിലും ധാരാളം പോഷകഗുണങ്ങളുണ്ട്.
“ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ വില വേണ്ട; ശരിയായ അറിവും ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് വേണ്ടത്.’»
വിലയല്ല, പോഷകഗുണമാണ് പ്രധാനം
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് വിലകൂടിയ നട്സ്, വിത്തുകൾ, വിദേശ ധാന്യങ്ങൾ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ആരോഗ്യകരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കണമെന്ന ധാരണയും പലർക്കുമുണ്ട്.
പോഷകഗുണം തീരുമാനിക്കുന്നത് വിലയോ?
ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂടുതലാണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് കൂടുതൽ പോഷകമുള്ളതാകണമെന്നില്ല. അതുപോലെ വില കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം പോഷകമില്ലാത്തതുമല്ല. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈവിധ്യം, ശരിയായ അളവ്, പോഷകഗുണം, മിതത്വം എന്നിവയാണ്.
പോഷകസമ്പത്ത് അടുക്കളയിൽ തന്നെ
വിലകൂടിയ “ഹെൽത്ത് ഫുഡ്സ്’ തേടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.
പയർ വർഗങ്ങൾ
ചെറുപയർ, വൻപയർ, കടല, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവ പ്രോട്ടീനും ഭക്ഷ്യനാരുകളും നൽകുന്ന നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
മുട്ട
എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉറവിടമാണ് മുട്ട. വ്യക്തിയുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഭക്ഷണരീതിയും അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
നാട്ടുമത്സ്യങ്ങൾ
മത്തി, അയല തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീനും മറ്റ് പ്രധാന പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നു. പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭക്ഷണ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും
ചീര, മുരിങ്ങയില, മറ്റ് പ്രാദേശിക ഇലക്കറികൾ, വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ഭക്ഷ്യനാരുകളും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
മോര്, തൈര്: കാൽസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇവയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
“സൂപ്പർ ഫുഡ്’ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണോ?
ചിയ വിത്തുകൾ, ക്വിനോവ, അവക്കാഡോ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം പോഷകക്കുറവുള്ളതാകണമെന്നില്ല. ഒരു ഭക്ഷണത്തെ “സൂപ്പർഫുഡ്’ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമാകണമെന്നില്ല.
ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണമല്ല. വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ അളവിൽ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. ഒരു ഭക്ഷണം എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നു, എത്ര തവണ കഴിക്കുന്നു, മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്.
അതിനാൽ “സൂപ്പർഫുഡ്’ തേടുന്നതിനേക്കാൾ വൈവിധ്യമാർന്നതും സമീകൃതവുമായ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്വിനോവ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ചോറ്, ഗോതമ്പ്, റാഗി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബെറികൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം.
പ്രോട്ടീൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മാത്രം മതിയോ?
പ്രോട്ടീനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിച്ചതോടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, പ്രോട്ടീൻ ബാർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് നിർബന്ധമായും ആവശ്യമില്ല.
മുട്ട, മത്സ്യം, പാൽ, തൈര്, പയർ വർഗങ്ങൾ, കടല തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പലർക്കും ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കും.
വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, ശരീരഭാരം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ലക്ഷ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.
പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയോ ഡോക്ടറുടെയോ നിർദേശപ്രകാരം പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം.
ബജറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സമീകൃത ഭക്ഷണരീതി
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിനായി വലിയൊരു തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണക്രമം തയ്യാറാക്കാം.
ഒരു ലളിതമായ മാതൃക:
ധാന്യം/ കിഴങ്ങുവർഗം + പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സ് + പച്ചക്കറി + പഴം / മോര്
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
– ചോറ് + പരിപ്പ് + പച്ചക്കറി + മുട്ട
– ചോറ് + മത്തി + പച്ചക്കറി + മോര്
– ചപ്പാത്തി + കടലക്കറി + പച്ചക്കറി
– കഞ്ഞി + ചെറുപയർ + പച്ചക്കറി
( ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ഊർജാവശ്യം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കണം).
വിലക്കൊപ്പം ലേബലും വായിക്കാം
പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ “ഹെൽത്തി’, “നാച്ചുറൽ’, “മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ’, “പ്രോട്ടീൻ റിച്ച്’ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം കണ്ട് തീരുമാനിക്കരുത്. പോഷക വിവരപ്പട്ടികയും ചേരുവകളുടെ പട്ടികയും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക.
പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
1. പഞ്ചസാര
2. ഉപ്പ്
3. പൂരിത കൊഴുപ്പ്
4. പ്രോട്ടീൻ
5. ഭക്ഷ്യനാരുകൾ
6. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ്
ചേരുവകളുടെ പട്ടിക
“ഹെൽത്ത് ഫുഡ്’ എന്ന പേരിനേക്കാൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ യഥാർഥ പോഷകഗുണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പോഷകഗുണത്തോടൊപ്പം വില, ലഭ്യത, പ്രാദേശിക ഭക്ഷണരീതി, കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം എന്നിവയും പരിഗണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശം “വില കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക’ എന്നതല്ല. പകരം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതും കാലാനുസൃതവുമായ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായ അളവിലും വൈവിധ്യത്തിലും കഴിക്കുക എന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ വഴി.
നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ അടുക്കളയിൽ പതിവായിരുന്ന പയർ, കടല, ഇലക്കറികൾ, മുട്ട, മത്സ്യം, മോര്, പ്രാദേശിക പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയെ “സാധാരണ ഭക്ഷണം’ എന്ന പേരിൽ അവഗണിക്കേണ്ടതില്ല. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും വില കൂടിയ പാക്കറ്റിലോ വിദേശ വിപണിയിലോ മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലും അടുത്തുള്ള ചന്തയിലും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികളിലും തന്നെയുണ്ട്. ഓർക്കാം…
വില നോക്കി ഭക്ഷണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുപകരം, അതിന്റെ പോഷകഗുണം തിരിച്ചറിയാം.
നമ്മുടെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരോഗ്യകരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണക്രമം ഒരുക്കാം.
Content Highlights:
Healthy eating does not require expensive imported superfoods or supplements. Nutritious foods like pulses, eggs, local fish, leafy greens, and curd are readily available in everyday kitchens. Understanding nutrition and eating balanced meals according to budget ensures good health for everyone.