Connect with us

Ongoing News

ബെനിനെതിരെ ഗോള്‍; വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കി മെസ്സി

71-ാം മിനുട്ടില്‍ പെനാല്‍ട്ടിയിലൂടെയായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഗോള്‍. പത്താം മിനുട്ടില്‍ മത്സരം നിര്‍ത്തിവച്ച് ആരാധകര്‍ താരത്തിന് ആദരം നല്‍കി.

Published

Oct 07, 2026 7:33 am |

Last Updated

Oct 07, 2026 7:50 am

ബ്യൂണസ് ഐറിസ് | വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഗോളടിച്ച് സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സി. ബെനിനെതിരായ തന്റെ അവസാന അങ്കത്തിലാണ് മെസി ഗോള്‍ നേടിയത്. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിന് അര്‍ജന്റീന വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.

71-ാം മിനുട്ടില്‍ പെനാല്‍ട്ടിയിലൂടെയായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഗോള്‍. പത്താം മിനുട്ടില്‍ മത്സരം നിര്‍ത്തിവച്ച് ആരാധകര്‍ താരത്തിന് ആദരം നല്‍കി.

അര്‍ജന്റീന കുപ്പായത്തില്‍ ഇനി മെസ്സിയുണ്ടാകില്ല. 207 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 125 ഗോളുകളാണ് മെസ്സി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അര്‍ജന്റീനക്കായി മൂന്ന് തവണ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ കളിച്ചു. രാജ്യത്തിനായി ഖത്വര്‍ ലോകകപ്പ് നേടുന്നതില്‍ പ്രമുഖ പങ്ക് നിര്‍വഹിച്ചു. രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങള്‍ നേടാനും സ്വന്തം കരിയറില്‍ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു.

Content Highlights:
Lionel Messi marked his final international appearance with a memorable goal against Benin. The iconic star delivered a fitting end to his illustrious national team career. Fans worldwide celebrated the legendary forward as he bid an emotional farewell on the pitch.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീണ്ടും ചികിത്സാ പിഴവ് പരാതി; പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കെത്തിയ രോഗി മരിച്ചു

International

ഫ്‌ളൈദുബൈയിലെ ആക്രമണം; സഹപൈലറ്റ് പരിശീലനം നേടിയത് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍

Ongoing News

ബെനിനെതിരെ ഗോള്‍; വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കി മെസ്സി

International

കെനിയയില്‍ എബോള ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു; രാജ്യത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം

International

ഹൂതിയില്‍ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കല്‍; നീക്കം ഊര്‍ജിതമാക്കി യെമന്‍ സേന

From the print

ശാരീരിക ശേഷിക്കുറവ് ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

From the print

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹമോചനത്തിന് അവകാശം: ഹൈക്കോടതി