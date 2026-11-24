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ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില മൂന്ന് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 89 ഡോളറിനടുത്തേക്കും, അമേരിക്കൻ ക്രൂഡ് ഓയിലായ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ) 80 ഡോളറിനടുത്തേക്കും താഴ്ന്നു.
റിയാദ്/ന്യൂഡൽഹി/ദമാം|തുടർച്ചയായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി വർദ്ധിച്ചതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില മൂന്ന് മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 89 ഡോളറിനടുത്തേക്കും, അമേരിക്കൻ ക്രൂഡ് ഓയിലായ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ) 80 ഡോളറിനടുത്തേക്കും താഴ്ന്നു. ഈ മാസം മാത്രം എണ്ണവിലയിൽ 20 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബദൽ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ വഴിയുള്ള വിതരണം ശക്തമായതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, ഒൻപത് മാസമായി തുടരുന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും, അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ സൈനിക നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതും വിപണിയിലെ ആശങ്കകൾ കുറച്ചു.
ലിബിയയിലെ പ്രധാന എണ്ണ പൈപ്പ്ലൈനായ ‘ഷരാര’ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും വിതരണം കൂട്ടി. ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണ എത്തുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ (ഐ.ഇ.എ) വിലയിരുത്തൽ,എണ്ണവില കുറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിവാതക വിപണിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പ്രകൃതിവാതക വില എം.എം.ബി.ടി.യുവിന് ഏകദേശം 3.20 ഡോളർ നിലവാരത്തിൽ തുടരുകയാണ്.
സഊദി അറേബ്യയ്ക്കും യുഎഇയ്ക്കും എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് ബദൽ കരമാർഗ്ഗ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിനാൽ വിതരണത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ തുടരുന്നു. റാസൽ ലഫാൻ ടെർമിനലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും കാരണം 2026-ലെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ ഖത്തറിന്റെ എൽ.എൻ.ജി കയറ്റുമതിയിൽ 65 ശതമാനത്തോളം ഇടിവുണ്ടായി. 21.3 ദശലക്ഷം ടൺ വാതകം മാത്രമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഖത്തറിന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനായത്.
ദീർഘകാല കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ഖത്തർ എനർജി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 33-ലധികം എൽ.എൻ.ജി കാർഗോകൾ വാങ്ങി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോർഡ് വാതക കയറ്റുമതിയും യൂറോപ്പിലെ മികച്ച വാതക ശേഖരവും വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നുണ്ട്,ആവശ്യ
അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 10 ഡോളർ കുറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ഇറക്കുമതി ചെലവിൽ ഏകദേശം 12 മുതൽ 15 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ലാഭമുണ്ടാകും. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം മെച്ചപ്പെടാനും, ചരക്ക് ഗതാഗത ചെലവ് കുറയുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ, പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ലാഭം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരം നൽകും. എൽ.എൻ.ജി വില താരതമ്യേന സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വളം, വൈദ്യുതി, സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ മേഖലകൾക്കും ആശ്വാസമാണ്.
ഇന്ത്യയെപ്പോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി മേഖലയായ ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നേട്ടമാകുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ-വാതക ഇറക്കുമതിക്കാരായ ചൈനയ്ക്ക് നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഊർജ്ജ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കും. ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയാനും കറൻസികൾക്ക് കരുത്ത് പകരാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ തായ്ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവർക്ക് ഇന്ധന സബ്സിഡി ഇനത്തിലുള്ള ഭീമമായ ചെലവുകൾ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, വിദേശനാണ്യ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസവും ലഭിക്കും.
അതേസമയം, എണ്ണ-വാതക വരുമാനത്തെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വിലയിടിവ് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. എങ്കിലും 80–89 ഡോളർ എന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കാജനകമായ നിരക്കല്ല. വില അല്പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചത് വരുമാനത്തിലെ കുറവ് ഒരു പരിധി വരെ നികത്താൻ സഹായിക്കും
എണ്ണവില ദീർഘകാലം 80 ഡോളറിന് താഴെ തുടർന്നാൽ വൻകിട വികസന പദ്ധതികളിൽ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായേക്കാം. ടൂറിസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ എണ്ണയിതര മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കൈവരിച്ച വളർച്ച എണ്ണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Global crude oil prices fell over 20 percent to a three-month low as Persian Gulf exports surged via alternative pipelines. While Qatar faced LNG export disruptions, lower oil prices offer massive import bill savings for India and Asian economies. GCC nations offset lower prices with higher export volumes.