Alappuzha
പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്
തനിക്കും പെണ്മക്കള് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മര്ദനം
ആലപ്പുഴ| ജില്ലാ ജയിലില് പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ തങ്കപ്പനെ (85) ആണ് മര്ദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം.
മോഷണക്കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് തങ്കപ്പനെ മര്ദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തങ്കപ്പന് ജയിലിലെത്തിയത്. തനിക്കും പെണ്മക്കള് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മര്ദനം. ഇയാള് തങ്കപ്പന്റെ പല്ല് അടിച്ചു കൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്കപ്പനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നല്കി.തങ്കപ്പനെ മര്ദിച്ച സഹതടവുകാരനെതിരെ ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
13.02 കോടി രൂപ; കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്
Kerala
പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്ടിഒ എന്ഫോസ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി
Kerala
പുനര്ജനി പദ്ധതി: വി ഡി സതീശനും മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മില് അവിശുദ്ധബന്ധം; വിജിലന്സ് റിപ്പോര്ട്ട്
Alappuzha
പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്
Kerala
മലമ്പുഴയില് മദ്യം നല്കി വിദ്യാര്ഥിയെ അധ്യാപകന് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; സ്കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി എ ഇ ഒ റിപ്പോര്ട്ട്
Kerala
എറണാകുളം നെട്ടൂരില് ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
National