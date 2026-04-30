Kerala

എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ല; 75ലധികം സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വരും: ശശി തരൂര്‍ എംപി

എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ക്ക് സാമ്പിളുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും ശശി തരൂര്‍

Published

Apr 30, 2026 6:44 pm |

Last Updated

Apr 30, 2026 6:44 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി  | എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍ എംപി. അതേ സമയം, കേരളത്തില്‍ 75ലധികം സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

താന്‍ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുടെ ആരാധകനല്ല. എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ക്ക് സാമ്പിളുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികള്‍ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും ശശി തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു. ബംഗാളില്‍ പലരും പ്രതികരിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ശശി തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തി. എക്‌സിറ്റ് പോളുകളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശന് ലഭിച്ച പിന്തുണ ജനവികാരം ആണെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

 

 

Latest

Kerala

കൈക്കൂലി കേസ്: അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് നാല് വര്‍ഷം കഠിന തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

National

ജബല്‍പൂരില്‍ ബോട്ട് നദിയില്‍ മുങ്ങി നാല് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി

First Gear

ഒറ്റ ചാർജിൽ 454 കിലോമീറ്റർ; വോക്സ്‌വാഗൺ ഐ ഡി പോളോ വിപണിയിലേക്ക്

Kerala

കേരളത്തില്‍ തൂക്കുസഭയെന്ന് ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ സര്‍വേഫലം; യുഡിഎഫിന് 60 മുതല്‍ 78 വരെ സീറ്റുകള്‍

National

രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച്; ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ അനവസരത്തിലുള്ളത്: സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

ഖസാക്കിസ്ഥാനില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലരില്‍ നിന്നായി ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍