വൈദ്യുതാഘാത അപകടങ്ങള് തടയാന് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശവുമായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉത്തരവ്
അനുമതിയില്ലാതെ കാര്യങ്ങള് നടന്നാല് ദുരന്തനിവാരണ നിയമ പ്രകാരം കേസെടുക്കും
തിരുവനന്തപുരം | വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റുള്ള അപകടങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഉത്സവങ്ങളിലെ കെട്ടുകാഴ്ചകള്ക്കും ഫ്ളോട്ടുകള്ക്കും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. ദീപാലങ്കാരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്സ്പെക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നടന്നാല് ദുരന്തനിവാരണ നിയമ പ്രകാരം കേസെടുക്കും.
ഇത്തരം ആഘാഷങ്ങള് നടക്കുന്ന വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്തേ ഉത്തരവ് കര്ശനമായി നടപ്പാക്കൂ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ കാലത്തും മാറ്റുണ്ടാക്കുന്നത് കെട്ടുകാഴ്ചകളാണ്. കൂറ്റന് നീളവും ഉയരവുമുള്ള എടുപ്പ് കുതിരയും കാളയും തേരും ഫ്ളോട്ടും ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകര്ഷണമാണ്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് വാടക കെട്ടുകാഴ്ചകളും ഫ്ളോട്ടുകളും ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവില് പറയുന്നത്.
വിദൂര സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാല് വൈദ്യുതി ലൈനുകള് അഴിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയില് കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ ഉയരം നിജപ്പെടുത്തുകയും കൊണ്ടുവരാന് പോലീസിന്റെയും കെഎസ്ഇബിയുടെയും മുന്കൂര് അനുമതിയും വാങ്ങണം. വാടക കെട്ടുകാഴ്ചകള് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില് അവ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുകയും ഉത്സവശേഷം അഴിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയും വേണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.