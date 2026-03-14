അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പ്രഖ്യാപിക്കും
ഡല്ഹി| കേരളം ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പ്രഖ്യാപിക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള അര്ധ സൈനിക സേന വിന്യാസം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കേന്ദ്രവുമായി ചര്ച്ച നടത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് അസമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളില് പങ്കെടുക്കും. മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിലാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഷെഡ്യൂൾ തയാറാക്കുക.
കേരളത്തില് വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയെന്ന് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന പശ്ചിമബംഗാളില് ഇത്തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.