Connect with us

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ ഓട്ടോക്ക് മുകളില്‍ മരം വീണ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

ശാന്തന്‍പാറ സ്വദേശി വിജയന്‍ (53) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 05, 2026 12:58 am |

Last Updated

Oct 05, 2026 12:58 am

തൊടുപുഴ | ഇടുക്കി ശാന്തന്‍പാറയില്‍ ഇലട്രിക്ക് ഓട്ടോയുടെ മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു. ശാന്തന്‍പാറ സ്വദേശി വിജയന്‍ (53) ആണ് മരിച്ചത്. പൂപ്പാറയില്‍ നിന്നും ശാന്തന്‍പാറയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയില്‍ ചന്നക്കട പാലത്തിന് സമീപമാണ് അപകടം.

കനത്ത മഴയില്‍ വഴിയരികില്‍ നിന്ന മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.
ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് വാഹനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഡ്രെവറെ ഉടന്‍ തന്നെ രാജാക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Content Highlights: An electric auto driver died after a tree collapsed on his vehicle in Shantanpara, Idukki. The incident occurred near Channakkada Bridge during heavy rains. Though taken to a hospital in Rajakkad, his life could not be saved.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മകളും പേരക്കുട്ടിയും നോക്കി നില്‍ക്കേ വീട്ടമ്മ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

Kerala

ആലപ്പുഴ എടത്വാ ജങ്ഷനില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; മൂന്ന് കടകള്‍ കത്തിനശിച്ചു ഒഴിവായത് വന്‍ ദുരന്തം

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ ഓട്ടോക്ക് മുകളില്‍ മരം വീണ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

National

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിലക്ക്; വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറെ

Kerala

കഴുത്തില്‍ ബെല്‍ട്ട് മുറുക്കി മരണം ഉറപ്പാക്കി; ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ ഭാര്യ

Ongoing News

ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം: ശുഐബ് വധക്കേസ് വിചാരണ ഏഴിന് തലശേരി കോടതിയില്‍ പുനരാരംഭിക്കും

Kerala

നിര്‍ണായക പദവികളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരെ അവഗണിക്കുന്നു; പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി അജയ് തറയില്‍