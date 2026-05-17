Connect with us

Kerala

പിറ കണ്ടില്ല; ബലിപെരുന്നാള്‍ മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ച

ദുല്‍ഖഅ്ദ് 29 (ഇന്ന്) ഞായറാഴ്ച ദുല്‍ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിച്ചില്ല

Published

May 17, 2026 8:42 pm |

Last Updated

May 17, 2026 8:42 pm

കോഴിക്കോട് | ദുല്‍ഖഅ്ദ് 29 (ഇന്ന്) ഞായറാഴ്ച ദുല്‍ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ മെയ് 19 ചൊവ്വാഴ്ച ദുല്‍ഹിജ്ജ ഒന്നും അതനുസരിച്ച് ബലിപെരുന്നാള്‍ (ദുല്‍ഹിജ്ജ 10) മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ചയുമായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരിയുടെ പ്രതിനിധി സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ഹബീബ് അല്‍ ബുഖാരി എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:

Latest

Ongoing News

ഇനി ലബ്ബയ്ക്കയുടെ നാളുകള്‍; സഊദിയില്‍ ദുല്‍ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായി

Kerala

കോഴിക്കോട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരു മരണം; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Kerala

പിറ കണ്ടില്ല; ബലിപെരുന്നാള്‍ മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ച

Ongoing News

സഊദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി

Ongoing News

പുതിയ ഉംറ സീസൺ കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മെയ് 31 മുതൽ വിസ ലഭിക്കും

Kerala

വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് വനിതകൾ; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറാകും

Kerala

മുസ്ലിംലീഗ് അഞ്ച് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; കോഴിക്കോടിനായി രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്