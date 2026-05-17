പിറ കണ്ടില്ല; ബലിപെരുന്നാള് മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ച
ദുല്ഖഅ്ദ് 29 (ഇന്ന്) ഞായറാഴ്ച ദുല്ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിച്ചില്ല
കോഴിക്കോട് | ദുല്ഖഅ്ദ് 29 (ഇന്ന്) ഞായറാഴ്ച ദുല്ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിക്കാത്തതിനാല് മെയ് 19 ചൊവ്വാഴ്ച ദുല്ഹിജ്ജ ഒന്നും അതനുസരിച്ച് ബലിപെരുന്നാള് (ദുല്ഹിജ്ജ 10) മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ചയുമായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരിയുടെ പ്രതിനിധി സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ഹബീബ് അല് ബുഖാരി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
