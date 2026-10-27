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അര്ണാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ്; ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന് തീരത്തുനിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി
തിങ്കളാഴ്ച മുതല് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ കരയില് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ന്യൂഡല്ഹി | ശക്തിപ്രാപിച്ചുവരുന്ന ‘അര്ണാബ്’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്, ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന് തീരത്തുനിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അധികൃതര് ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച മുതല് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ കരയില് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള തുറമുഖ നഗരമായ വിശാഖപട്ടണത്തിന് തെക്കുകിഴക്കായി 260 കിലോമീറ്റര് (160 മൈല്) അകലെയായി ‘അതിതീവ്ര’ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതേ തുടര്ന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് തിരിയുമെന്നും, ബുധനാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 11:30-ഓടെ തീരം കടക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് മണിക്കൂറില് 115-125 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് കാറ്റ് വീശിയേക്കും. ചില നേരങ്ങളില് കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 140 കിലോമീറ്റര് വരെ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകള് രൂപപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലാണ് ‘അര്ണാബ്’ രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന് തീരപ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന, വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന പാതയില് 12 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് ഏകദേശം 400,000 ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതില് 50,000-ത്തോളം പേരെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് പ്രഖാര് ജെയിന് റോയിട്ടേഴ്സ് വാര്ത്താ ഏജന്സിയോട് പറഞ്ഞു. കിഴക്കന് ഇന്ത്യയില് കുറഞ്ഞത് 12 ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കന് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ 53 റൂട്ടുകളിലുള്ള ട്രെയിന് സര്വീസുകള് ചൊവ്വ, ബുധന് ദിവസങ്ങളില് നിര്ത്തിവച്ചതായും റെയില്വേ അധികൃതര് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Mass evacuations have commenced along the eastern coast of India following severe warnings about Cyclone Arnab. Authorities in states like Odisha and West Bengal are shifting tens of thousands of residents from vulnerable coastal zones to safety shelters to minimize potential loss of life.