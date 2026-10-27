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Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

മറ്റു ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

Published

Oct 27, 2026 2:41 pm |

Last Updated

Oct 27, 2026 2:53 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മറ്റു ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്.

Content Highlights: Kerala has declared a yellow alert in five districts, including Thiruvananthapuram and Idukki, due to anticipated heavy rainfall. The India Meteorological Department forecasts isolated heavy showers over the next 24 hours. Residents are advised to stay cautious during this weather shift.

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