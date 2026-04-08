Connect with us

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ സി പി ഐ എം പ്രവര്‍ത്തകന് വെട്ടേറ്റു

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ലിപ്പ് വിതരണത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

Published

Apr 08, 2026 8:11 am |

Last Updated

Apr 08, 2026 8:12 am

പത്തനംതിട്ട| ഏഴംകുളം അറുകാലിക്കലില്‍ സി പി ഐ എം പ്രവര്‍ത്തകന് വെട്ടേറ്റു. അറുകാലിക്കല്‍ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണനാണ് വെട്ടേറ്റത്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ലിപ്പ് വിതരണത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തില്‍ തലക്കും കാലിനും പരുക്കേറ്റ രാധാകൃഷ്ണനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അയല്‍വാസിയായ അലക്സാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചത്. അലക്സ് സജീവ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്ന് സിപിഐഎം നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേഷം മൂലമുള്ള ആക്രമണമെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

അതേ സമയം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമല്ല ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. അലക്സിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം കേസ്; പരാതിക്കാരിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം

Kerala

വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

International

'ഖതൈബ് ഹിസ്ബുല്ല' ഗ്രൂപ്പിന്റെ തടങ്കലിലായിരുന്ന യു എസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഷെല്ലി കിറ്റല്‍സണ്‍ മോചിതയായി

From the print

അസം: വിദേശ സ്വത്ത്, പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട്, ഭഗവത്ഗീത; അവസാന ദിനങ്ങളിലും വിവാദത്തീ

From the print

തീ പാറും

From the print

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഇന്ത്യന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ റദ്ദാക്കിയത് 10,000ത്തിലേറെ വിദേശ സര്‍വീസുകള്‍