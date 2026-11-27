Kerala
തൃശൂരില് ദമ്പതികള് വീടിനുള്ളില് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്
വീടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്
തൃശൂര്| തൃശൂര് പെരിങ്ങോട്ടുകര കിഴുപ്പിള്ളിക്കരയില് ദമ്പതികള് വീടിനുള്ളില് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്. കാട്ടുതിണ്ടിയില് സന്തോഷ്, ഭാര്യ ഷിനി എന്നിവരെയാണ് മരിച്ചത്. വീടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്
സന്തോഷിന്റെ കൈയില് അരിവാള് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കിയതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. തൃശൂരില് ലക്ഷ്മി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയാണ് സന്തോഷ്. സംഭവത്തില് അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Content Highlights: A couple, Santhosh and his wife Shini, were found hacked to death inside the kitchen of their home in Kizhuppillikkara near Perinottukara, Thrissur. Police preliminarily suspect he may have attacked his wife before ending his life, as a sickle was found with him. Anthikkad police have reached the scene and begun an investigation.