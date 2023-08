ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സൾഫർ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന്

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സൾഫർ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന്. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിലെ ലേസർ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക്ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി (എൽഐബിഎസ്) ഉപകരണമാണ് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ സൾഫറിന്റെ (എസ്) സാന്നിധ്യം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു.

അലൂമിനിയം (Al), ക്രോമിയം (Cr), കാൽസ്യം (Ca), ടൈറ്റാനിയം (Ti) , അയൺ (Fe), മഗ്നീഷ്യം (Mn), സിലിക്കോൺ (Si), ഓക്സിജൻ (O) എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കണ്ടെത്തിയതായി ഇസ്റോ അറിയിച്ചു. ഹൈഡ്രജനായി (H) തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ scientific experiments continue …..

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

