ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്ന് കായലില്‍ തള്ളിയ കേസ്; രണ്ടാം പ്രതി രജനിക്കും വധശിക്ഷ

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പ്രബീഷിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു

Published

Nov 29, 2025 5:44 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 5:44 pm

ആലപ്പുഴ| കൈനകരിയില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്ന കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിക്കും വധശിക്ഷ. കൈനകരി സ്വദേശി രജനിക്കാണ് ആലപ്പുഴ അഡീഷനല്‍ ജില്ല സെഷന്‍സ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പ്രബീഷിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം പ്രതിയായ രജനി കുറ്റക്കാരിയാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവര്‍ മയക്കുമരുന്നു കേസില്‍ ഒഡിഷയില്‍ ജയിലിലായതിനലാണ് ശിക്ഷ മാറ്റിവെച്ചത്

ഒന്നാം പ്രതി പ്രബീഷ് വിവാഹിതരായ അനിതയുമായും രജനിയുമായും ഒരേസമയം അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. അനിത ഗര്‍ഭിണിയായതിന് പിന്നാലെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ  ഫാമില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അനിതയെ 2021 ജൂലൈ ഒന്‍പതിന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി. അനിതയെ രജനിയുടെ കൈനകരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അനിതയെ പ്രബീഷ് കഴുത്തില്‍ കത്തി വച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

നിലവിളി പുറത്തേക്ക് കേള്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ രജനി വായും മൂക്കും അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു. ബോധരഹിതയായ അനിത കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി ഇരുവരും ചേര്‍ന്നു പൂക്കൈത ആറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

പള്ളാത്തുരുത്തിക്ക് സമീപം ആറ്റില്‍ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവമാണ് അന്വേഷണത്തില്‍ അരുംകൊലയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.

 

