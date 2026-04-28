Kerala

മലപ്പുറത്ത് കാര്‍ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പോക്കറ്റ് റോഡിലൂടെ വരികയായിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീടിന്റെ മതിലില്‍ ഇടിച്ച് തല കീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു

Apr 28, 2026 10:12 pm |

Apr 28, 2026 10:12 pm

മലപ്പുറം  | വളാഞ്ചേരിയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം. സംഭവത്തില്‍ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വളാഞ്ചേരി മനക്കപ്പടി റോഡില്‍ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പോക്കറ്റ് റോഡിലൂടെ വരികയായിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീടിന്റെ മതിലില്‍ ഇടിച്ച് തല കീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.

പ്രദേശത്തുള്ള നാട്ടുകാര്‍ ഓടിക്കൂടി വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുത്തത്. നിസാരപരിക്ക് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

ആലുവയില്‍ ഹെറോയിനുമായി അസാം സ്വദേശി പിടിയില്‍

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഡോ.എം കെ റാം ഹൈക്കോടതിയില്‍

യു എ ഇ ഒപെക് വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ

ഒപെക് സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് യുഎഇ പുറത്തേക്ക്; മെയ് ഒന്ന് മുതല്‍ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്‍

പന്തീരങ്കാവ് ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ ലോറിക്ക് തീപ്പിടിച്ചു

ചൂരല്‍മല-മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം: ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ ഏഴ് വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറി