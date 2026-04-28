Kerala
ആലുവയില് ഹെറോയിനുമായി അസാം സ്വദേശി പിടിയില്
ഇയാളില് നിന്ന് 51 ഗ്രാം ഹെറോയിന് പിടികൂടി
കൊച്ചി | ആലുവയില് ഹെറോയിനുമായി യുവാവ് പിടിയില്. അസാം സ്വദേശി മെയ്നൂല് ഹക്ക് ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളില് നിന്ന് 51 ഗ്രാം ഹെറോയിന് പിടികൂടി.
ആലുവ റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ബൈക്കിലായിരുന്നു ലഹരിക്കടത്ത്. ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന്, ചെറിയ ഡപ്പികളിലാക്കി വില്പ്പന നടത്തിവരികയായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
Latest
Kerala
ആലുവയില് ഹെറോയിനുമായി അസാം സ്വദേശി പിടിയില്
Kerala
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം; മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഡോ.എം കെ റാം ഹൈക്കോടതിയില്
Editors Pick
യു എ ഇ ഒപെക് വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ
Kerala
മലപ്പുറത്ത് കാര് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Ongoing News
ഒപെക് സഖ്യത്തില് നിന്ന് യുഎഇ പുറത്തേക്ക്; മെയ് ഒന്ന് മുതല് തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്
Kerala
പന്തീരങ്കാവ് ടോള് പ്ലാസയില് ലോറിക്ക് തീപ്പിടിച്ചു
Kerala