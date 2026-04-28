യു എ ഇ ഒപെക് വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ
അബുദാബി | ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒപെക് (OPEC), ഒപെക് പ്ലസ് (OPEC+) സഖ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യു എ ഇ പിന്മാറുന്നു. 1967 മുതൽ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട അംഗത്വത്തിന് ശേഷമാണ് യു എ ഇ ഈ നിർണ്ണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. 2026 മെയ് ഒന്നു മുതൽ പിന്മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും ഉൽപ്പാദന നയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമെടുത്ത സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമാണിതെന്ന് യു എ ഇ ഊർജ്ജ മന്ത്രി സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി വ്യക്തമാക്കി.
ഉൽപ്പാദന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം
ഒപെക് നിശ്ചയിക്കുന്ന കർശനമായ ക്വാട്ടാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് യു എ ഇക്ക് ഇതോടെ മോചനം ലഭിക്കും. ഇനി മുതൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിക്കും വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ യു എ ഇക്ക് സാധിക്കും. നിലവിൽ പ്രതിദിനം 3.4 ദശലക്ഷം ബാരൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള യു എ ഇ, ഇത് 2027 ഓടെ 5 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒപെക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവിനും തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ നീക്കം.
വിതരണ തീരുമാനങ്ങളിലെ സ്വതന്ത്ര നിലപാട്
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപണിയിലെ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി എണ്ണ വിതരണം നടത്താൻ ഈ തീരുമാനം യു എ ഇയെ സഹായിക്കും. അധിക വിതരണം വിപണിയിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേഗത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്താൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കും.
വിപണി ഏകോപനത്തിലെ പങ്കാളിത്തം കുറയും
ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒപെക്കിനും ഒപെക് പ്ലസിനും നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. യു എ ഇയെപ്പോലൊരു വൻകിട ഉൽപ്പാദക രാജ്യം പിന്മാറുന്നത് സംയുക്തമായ ഉൽപ്പാദന തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കും. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഒപെക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 27 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യു എ ഇയുടെ പിന്മാറ്റം വരുംകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്തിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളുമായുള്ള ഒത്തുചേരൽ
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്ന യു എ ഇയുടെ ദീർഘകാല തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം. നിലവിൽ ജി ഡി പി യുടെ 75 ശതമാനവും എണ്ണയിതര മേഖലകളിൽ നിന്നാണ്. ഒപ്പം തന്നെ എണ്ണ, വാതക മേഖലകളിലെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒപെക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറുന്നതോടെ 2027-ലെ ഉൽപ്പാദന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.
പ്രാദേശികവും ഭൂരാഷ്ട്രതന്ത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലം
ഖത്തറിന് ശേഷം ഒപെക് വിടുന്ന മറ്റൊരു ഗൾഫ് രാജ്യമായി യു എ ഇ മാറി. യു എസ് – ഇറാൻ സംഘർഷവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഉൽപ്പാദനമല്ല മറിച്ച് എണ്ണ എത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപെക്കിന് പുറത്താണെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളുമായും മറ്റ് ഉൽപ്പാദകരുമായും സഹകരണം തുടരുമെന്ന് യു എ ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Summary:
The UAE has decided to exit the OPEC and OPEC+ alliance starting May 1, 2026, ending a 59-year membership to pursue independent production policies. This move allows the country to bypass group-mandated quotas and aim for its production target of 5 million barrels per day by 2027. While the transition reflects the UAE’s long-term economic diversification strategy, it also signifies a reduced role in the collective market management of global oil supplies.