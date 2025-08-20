Connect with us

Kerala

എറണാകുളം പറവൂര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സബ്‌കോടതിയില്‍ ബോംബ് ഭീഷണി

രണ്ട് കോടതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു.

Published

Aug 20, 2025 1:36 pm |

Last Updated

Aug 20, 2025 1:36 pm

എറണാകുളം|എറണാകുളം പറവൂര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സബ്‌കോടതിയില്‍ ബോംബ് ഭീഷണി. സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും പോലീസും പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ബോംബ് ഭീഷണിയെതുടര്‍ന്ന് രണ്ട് കോടതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു.

രാവിലെ 11 മണിക്ക് കോടതിയുടെ മെയിലിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ പറവൂര്‍ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങണ്ണൂരില്‍ വിവാഹ വീട്ടില്‍ നിന്ന് 10 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും 6000 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചു; പരാതി

Kerala

എറണാകുളം പറവൂര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സബ്‌കോടതിയില്‍ ബോംബ് ഭീഷണി

National

കര്‍ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ 20കാരിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; നഗ്‌നമാക്കപ്പെട്ട ശരീരം പാതി കത്തിയ നിലയില്‍

Kerala

പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; നാലാം പ്രതി അനില്‍കുമാറിന് പരോള്‍ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; സി പി രാധാകൃഷ്ണന്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

തളിപ്പറമ്പ് സര്‍ സയ്യിദ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നോമിനേഷന്‍ നല്‍കി; കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകനെ എംഎസ്എഫ് - യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി

Kerala

മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ വ്യാജ വോട്ട് ചേര്‍ക്കല്‍ പരാതി; ഹിയറിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി