മൂന്നാംഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി; നടന് വിവേക് ഗോപന് അടക്കം 11 പേര്
ഇതോടെ ആകെ 97 മണ്ഡലങ്ങളില് സ്ഥാനാര്ഥികള് ആയി.
തിരുവനന്തപുരം | നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മൂന്നാംഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി. മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് 11 സീറ്റുകളിലാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ 97 മണ്ഡലങ്ങളില് സ്ഥാനാര്ഥികള് ആയി.
നടന് വിവേക് ഗോപന് അരുവിക്കരയില് മത്സരിക്കും. പീരുമേട് വി രതീഷ്, പുതുപ്പള്ളി രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം, മാവേലിക്കര അജിമോന്, അടൂര് പന്തളം പ്രതാപന്, ചവറ കെ ആര് രാജേഷ്, ചടയമംഗലം ആര്എസ് അരുണ് രാജ്, ചിറയന്കീഴ് ബിഎസ് അനൂപ്, തിരുവനന്തപുരം കരമന ജയന്, അരുവിക്കര വിവേക് ഗോപന്, കോവളം ടി എന് സുരേഷ്, നെയ്യാറ്റിന്കര രാജശേഖരന് നായര് എന്നിവരാണ് മറ്റു സ്ഥാനാര്ഥികള്.
ബി എസ് അനൂപ്, ആര് എസ് അരുണ് രാജ് എന്നിവര് കോണ്ഗ്രസില് നിന്നാണ് ബിജെപിയില് ചേക്കേറിയത്. സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തിലെ അതൃപ്തിയാണ് പാര്ട്ടി മാറ്റത്തിന് പിന്നില്. 2021ല് ചിറയിന്കീഴില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി ആയിരുന്നു ബി എസ് അനൂപ്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആര് എസ് അരുണ് രാജ്.
ചിറയിന്കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു ബി എസ് അനൂപ്. കെപിസിസി നിര്വാഹക സമിതി അംഗമായിരുന്നു അരുണ് രാജ്. രമ്യ ഹരിദാസിനെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബി എസ് അനൂപ് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ടത്. പ്രാദേശിക എതിര്പ്പ് മറികടന്നു തീരുമാനം എടുത്തെന്നാണ് പരാതി.ആര്ജെഡി വിട്ട് ഐഎസ്ജെഡിയില് ചേര്ന്ന ടി എന് സുരേഷ് കോവളത്ത് മത്സരിക്കും.