ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി ജഹാംഗീര്‍പുരിയില്‍ പള്ളി ഉൾപ്പെടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടവരുടെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ നടത്തിയ ‘ബുള്‍ഡോസർ രാജ്’ തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി. കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായെ ഹിന്ദിന്‍റെ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച കോടതി തത്സ്ഥിതി തുടരാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗാളി മുസ്ലിംകൾ താമസിക്കുന്ന കോളനികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നടപടി നിർത്തിവെക്കാൻ ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ദുഷ്യന്ത് ദവെ, കപിൽ സിബൽ, സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെ എന്നിവർ ഹരജിക്കാർക്കായി ഹാജരായി.

എന്നാല്‍ കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷവും മേഖലയില്‍ ബുള്‍ഡോസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കുന്നത് കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തുടര്‍ന്നു. കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നടപടി. ഇതോടെ സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട് കോടതി ഉത്തരവുമായി നേരിട്ട് ജഹാംഗീര്‍പുരിയിലെത്തി കെട്ടിടം പൊളി നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കെട്ടിടം പൊളി നിര്‍ത്തിവെച്ച് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തത്കാലം തടിയൂരി.

#WATCH | Anti-encroachment drive underway at Jahangirpuri area of Delhi by North Delhi Municipal Corporation pic.twitter.com/jZ76MOq9Le

— ANI (@ANI) April 20, 2022