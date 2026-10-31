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International

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോ കവർച്ച: ബിനാൻസിൽ നിന്ന് 6.36 ബില്യൺ ഡോളർ ഹാക്കർമാർ കവർന്നു

ഹാക്കിങ് നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ബിനാൻസ് വിവിധ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുകയിൽ 2.7 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 3 ബില്യൺ ഡോളർ) മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ വിജയകരമായി മരവിപ്പിച്ചു.

Published

Oct 31, 2026 1:23 pm |

Last Updated

Oct 31, 2026 1:23 pm
ലണ്ടൻ|ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചായ ബിനാൻസിൽ (Binance) ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ കവർച്ച. ഒക്ടോബർ 29-നുണ്ടായ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലൂടെ ഏകദേശം 6.36 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 53,000 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) മൂല്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളാണ് ഹാക്കർമാർ മോഷ്ടിച്ചത്.ഒരു എൻജിനീയറുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ചോർന്നതാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ആദ്യം പറഞ്ഞതെങ്കിലും, ഇത് വിപുലമായ സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങളുള്ള ഒരു “സങ്കീർണ്ണമായ ആക്രമണം” (Complex hack) ആണെന്ന് ബിനാൻസ് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെറും 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലൂടെയാണ് ഹാക്കർമാർ ആസ്തികൾ കടത്തിയത്.

ഹാക്കിങ് നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ബിനാൻസ് വിവിധ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുകയിൽ 2.7 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 3 ബില്യൺ ഡോളർ) മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ വിജയകരമായി മരവിപ്പിച്ചു. ടെതർ, സർക്കിൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേബിൾകോയിൻ കമ്പനികൾ ഫണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ വൻ സൈബർ കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ട്രേഡർ ട്രെയ്‌റ്റർ’ എന്ന ഹാക്കിങ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളായ ടി.ആർ.എം ലാബ്‌സും ചെയിനാലിസിസും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ബൈബിറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ 1.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലും ഇതേ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ബിനാൻസിൽ പണം പിൻവലിക്കൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഘട്ടങ്ങളായി പിൻവലിക്കൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും സംഭവിച്ച മുഴുവൻ നഷ്ടവും ബിനാൻസിന്റെ സ്വന്തം ഫണ്ടുകളും കരുതൽ ഫണ്ടായ ‘സഫുവും’  ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായി നികത്തുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Binance faced the largest cyber heist in history as hackers stole $6.36 billion in digital assets. Over $2.7 billion was frozen with help from Tether and Circle. Blockchain agencies identified North Korea’s TraderTraitor group behind the attack, while Binance assured complete loss coverage.
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