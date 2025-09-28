Connect with us

Kerala

കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബാ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനില്‍ എത്തി

രാജ്ഭവന്റെ ഇന്‍ ഹൗസ് മാഗസിനായ 'രാജഹംസം' മുഖ്യമന്ത്രി ശശിതരൂര്‍ എംപിക്കു നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയ്തു

Published

Sep 28, 2025 11:50 am |

Last Updated

Sep 28, 2025 12:03 pm

തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ രാജ്ഭവനിലെ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാല്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍ എസ് എസ് വേദിയില്‍ വയ്ക്കാറുള്ള കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബാ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി. രാജ്ഭവന്റെ ഇന്‍ ഹൗസ് മാഗസിനായ ‘രാജഹംസ’ത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിനായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനില്‍ എത്തിയത്. ശശി തരൂര്‍ എം പി ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി.

സര്‍വകാശാല വിഷയത്തില്‍ ഗവര്‍ണറുമായി നിയമയുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ രാജ്ഭവനില്‍ പരിപാടിയില്‍ സംബന്ധിക്കാന്‍ എത്തിയത്. രാജ്ഭവനിലെ പരിപാടികളില്‍ കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബാ ചിത്രം ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന നിലപാടായിരുന്നു നേരത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില്‍ ഉണ്ടാകാമെന്നും ആ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്റേതാണെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റേതല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യപതിപ്പിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍200മായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായം സര്‍ക്കാറിന്റേതല്ല. വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാറാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ രാജഹംസം മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്ഭവനുകളുടെ പേര് മാറ്റി ലോക് ഭവന്‍ എന്നാക്കണമെന്ന് ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ഭവനമാകണം രാജ്ഭവനെന്നും തരൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് വിലങ്ങുമായി രണ്ട് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയി

Kerala

കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ഭാരതാംബാ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനില്‍ എത്തി

Kerala

ബാലരാമപുരം കൊല; ശ്രീതുവിന്റെ ക്രിമിനല്‍ ബന്ധം കണ്ടെത്തി

National

ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം; സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സി പി എം നേതാപ് പി കെ ശ്രീമതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഇ ദാമോദരന്‍ അന്തരിച്ചു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ഭരണം പിടിക്കാന്‍ വന്ന വിജയ് നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്; നടുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച രജനീകാന്തും കമല്‍ഹാസനും

National

കുറ്റം പോലീസില്‍ ചാര്‍ത്തി തമിഴക വെട്രി കഴകം; സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും റാലിക്ക് വരരുതെന്ന് വിജയ് വിലക്കിയിരുന്നുവെന്ന് നേതാക്കള്‍