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ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സുഖകരമാക്കാം; 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിലയുള്ള 3 മികച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ ഇതാ...

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിലയുള്ള മോഡലുകളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കാറുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

Published

Jul 02, 2026 4:56 pm |

Last Updated

Jul 02, 2026 4:56 pm

നഗരങ്ങളിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനത്തിരക്കും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളും ഇന്ന് വാഹനയാത്രക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയാണ്. ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ തുടർച്ചയായി ക്ലച്ചും ഗിയറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ (Automatic Cars) തന്നെയാണ് മികച്ച പോംവഴി.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിലയുള്ള മോഡലുകളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കാറുകളിലും ലഭ്യമാണ്. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതും ട്രാഫിക് കുരുക്കുകളിൽ മികച്ച ആശ്വാസം നൽകുന്നതുമായ മൂന്ന് ജനപ്രിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

സ്കോഡ കൈലാക്

ചെക്ക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ എസ് യു വി (SUV) മോഡലാണ് സ്കോഡ കൈലാക്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിലൊന്നായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 1.0 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ ടർബോചാർജ്ഡ് ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 113 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 178 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനൊപ്പം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളിൽ മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്ന സിക്സ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലും (Torque Converter Automatic Transmission) ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. കൈലാകിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ് ഷോറൂം വില 9.25 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

ഹോണ്ട അമേസ്

ജാപ്പനീസ് വാഹന ഭീമന്മാരായ ഹോണ്ടയുടെ ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ സബ് 4 മീറ്റർ സെഡാൻ മോഡലാണ് അമേസ്. നഗര യാത്രകൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഈ കാറിൽ 1.2 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഐ വിടെക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 88 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 110 എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്നു.

മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിന് പുറമെ സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സെവൻ സ്പീഡ് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ (CVT – Continuously Variable Transmission) സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിലുണ്ട്. ഹോണ്ട അമേസിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രാരംഭ മോഡലിന് 8.65 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ് ഷോറൂം വില വരുന്നത്.

ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും ആധുനിക ഫീച്ചറുകളുമുള്ള ഈ വാഹനത്തിൽ 1.2 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണുള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം 82 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 114.7 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷന് പുറമെ ട്രാഫിക്കിലെ ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ (IVT – Intelligent Variable Transmission) സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ മോഡലിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റുകളുടെ എക്സ് ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത് 8.81 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ്.

 

Content highlights

The report highlights three efficient automatic cars priced under Rs 10 lakh that are ideal for navigating heavy traffic. It details the engine specifications, power output, transmission types, and pricing for the Skoda Kylaq, Honda Amaze, and Hyundai i20. These models offer a mix of torque converter, CVT, and IVT technologies to provide comfortable city driving. The starting ex-showroom prices for these automatic variants range from Rs 8.65 lakh to Rs 9.25 lakh.

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