Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 294 പേര്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് നാല്പേര്ക്കും, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് ഒരാള്ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 294 പേര്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ജൂണ് മാസം മുതല് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവില് കോഴിക്കോട് 76, വയനാട് 26, തൃശൂര് 14, ആലപ്പുഴ 5, എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഷിഗെല്ല ഔട്ട്ബ്രേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മലപ്പുറം 36, തിരുവനന്തപുരം 19, കണ്ണൂര് 13, കൊല്ലം 15, ഇടുക്കി 3, എറണാകുളം 4, പാലക്കാട് 6, പത്തനംതിട്ട 1 എന്നിവിടിങ്ങളിലും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
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Six more Shigella cases have been confirmed across Kerala. Kozhikode reported four new infections while Palakkad and Pathanamthitta recorded one each. A total of 294 cases have been confirmed in the state this year.