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25,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന മുൻനിര 5G ഫോണുകൾ ഇതാ...
ആഗോളതലത്തിലുള്ള മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി കാരണം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പല ബജറ്റ് ഫോണുകളുടെയും വില വർദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ 25,000 രൂപയിൽ താഴെ ലഭിച്ചിരുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ 30,000 രൂപയുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് മാറി. സാധാരണ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ ഈ വില നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്ക് അവയുടെ പ്രീമിയം ലുക്കും ആകർഷണീയതയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്ക് മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി കടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 20,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ അടുത്തിടെ പുതിയ ലോഞ്ചുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിലവിൽ 25,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫോണുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മോഡലുകൾക്കൊന്നും ഈ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തുയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
ആഗോളതലത്തിലുള്ള മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി കാരണം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പല ബജറ്റ് ഫോണുകളുടെയും വില വർദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ 25,000 രൂപയിൽ താഴെ ലഭിച്ചിരുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ 30,000 രൂപയുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് മാറി. സാധാരണ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ ഈ വില നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്ക് അവയുടെ പ്രീമിയം ലുക്കും ആകർഷണീയതയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു മികവ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല.
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 25,000 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വകയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഈ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഫോണുകൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ഡിസൈനും ഐപി റേറ്റിംഗും മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ചുരുക്കത്തിൽ മിഡ്-റേഞ്ച് വിലയുള്ള സാധാരണ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇവ.
25,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വിലവരുന്ന ചില പ്രധാന ഫോണുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം.
പോകോ എം 8
തുടക്കത്തിൽ 18,999 രൂപയ്ക്ക് വിപണിയിലെത്തിയ പോകോ എം 8 (Poco M8) നിലവിലെ വിലവർദ്ധനവിന് ശേഷം 21,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ 6.77 ഇഞ്ച് കർവ്ഡ് എഡ്ജ് അമലോഡ് (AMOLED) ഡിസ്പ്ലേ ലഭ്യമാണ്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6എസ് ജെൻ 3 (Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3) പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിന്റെ കരുത്ത്. ഐ പി 66 (IP66) ഡസ്റ്റ്, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറയും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.
റിയൽമി പി 4 എക്സ് 5ജി
15,499 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ റിയൽമി പി 4 എക്സ് 5ജി (Realme P4x 5G) ഇപ്പോൾ 23,499 രൂപയ്ക്കാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതിൽ ഐ പി 64 (IP64) റേറ്റിംഗുള്ള പോളികാർബണേറ്റ് ഡിസൈനും 144 ഹെർട്സ് റിഫ്രെഷ് റേറ്റുള്ള ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി (IPS LCD) പാനലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച ഗെയിമിംഗിനായി മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ (MediaTek Dimensity 7400-Ultra) പ്രൊസസ്സറും വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. 7,000 എം എ എച്ച് (mAh) ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ശരാശരി മാത്രമാണ്.
മോട്ടോ ജി 67 പവർ
പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന ലെതർ ഫിനിഷിൽ ലഭ്യമായ മോട്ടോ ജി 67 പവർ (Moto G67 Power) സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ബേസ് വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ 22,999 രൂപയാണ് വില. ഇതിൽ 7,000 എം എ എച്ച് (mAh) സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയും 30 വാട്ട് (W) ചാർജറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7എസ് ജെൻ 2 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2) പ്രൊസസ്സർ, ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി (IPS LCD) ഡിസ്പ്ലേ, 4കെ (4K) വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സൗകര്യം എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ 1 വർഷത്തെ ഒ എസ് (OS) അപ്ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
മോട്ടോ ജി 96
ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണായ മോട്ടോ ജി 96 (Moto G96) നിലവിൽ 20,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഐ പി 68 (IP68) റേറ്റിംഗും പി അമലോഡ് (pOLED) ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രൈമറി ക്യാമറയും അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. 5,500 എം എ എച്ച് (mAh) ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണിന് 1 വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക.
വിവോ ടി 4
ക്വാഡ് കർവ്ഡ് അമലോഡ് (AMOLED) ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ വിവോ ടി 4 (Vivo T4) ഫോണിന്റെ വില 24,999 രൂപയാണ്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7എസ് ജെൻ 3 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3) പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ പി 65 (IP65) റേറ്റിംഗും സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറയും ഇതിനുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 7,300 എം എ എച്ച് (mAh) ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
Content Highlights:
Find the top 5G smartphones available under 25000 rupees in India. This list includes models like Poco M8, Realme P4x 5G, Moto G67 Power, Moto G96, and Vivo T4. Compare their key specifications, processing power, and massive battery capacities.