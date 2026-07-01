Connect with us

Kerala

മുക്കത്ത് 2.3 കിലോ എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസ്; ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ അറസ്റ്റില്‍

മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഖദീജയുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പണം ഇടപാടുകള്‍ നടന്നിരുന്നത്.

Published

Jul 01, 2026 4:08 pm |

Last Updated

Jul 01, 2026 4:08 pm

കോഴിക്കോട്  | കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് 2.3 കിലോ എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസില്‍ ഒരു യുവതി കൂടി അറസ്റ്റില്‍. നീലേശ്വരം മാങ്ങാപൊയില്‍ സ്വദേശിയും ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറുമായ ഖദീജയെ (40) ആണ് നീലേശ്വരത്തുനിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

്ഏപ്രില്‍ 2ന് മുക്കം മുണ്ടുപാറ പുല്ലമ്പാടി പറമ്പില്‍ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയെ(36) 517 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി ഡാന്‍സാഫ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ താമസിച്ച മുത്താലത്തെ വാടകവീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഒന്നേമുക്കാല്‍ കിലോയോളം എംഡിഎംഎ കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ആകെ 2.306 കിലോ എംഡിഎംഎ ആണ് കേസില്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്.

സംഭവത്തില്‍ ബേപ്പൂര്‍ സ്വദേശി റൈഹാനത്തും (45) നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഖദീജയുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പണം ഇടപാടുകള്‍ നടന്നിരുന്നത്.കേസില്‍ പിടിയിലായ ഹനീഫ മേയ് 23ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയ ശേഷം തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ വഡോദരയില്‍ വച്ച് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹനീഫ ഒളിവിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഖദീജ സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്‍കിയതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. ഫനീഫയെ പത്തു ദിവസത്തോളം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ കര്‍ണാടകയിലെ കലബുറഗിയില്‍ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു

പ്രതിയെ താമരശ്ശേരി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: A fashion designer named Khadeeja was arrested from Nileshwaram in connection with the 2.3 kg MDMA drug seizure case in Mukkam, Kozhikode. Police revealed her bank account was used for illicit financial transactions. She also assisted main accused Muhammad Haneefa while he was on the run.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ തടവുകാര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റ്മുട്ടി; തടയാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ആക്രമിച്ചു

Kerala

ട്രാക്കിൽ കാട്ടാന; ട്രെയിനിന് വേഗത കുറവായതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി

National

ടിവികെ സര്‍ക്കാറിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം; എംഎല്‍എക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് 35 കോടി, മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കാട്ടാന ആക്രമണം; പെരിയാര്‍ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരുക്ക്

Kerala

മുക്കത്ത് 2.3 കിലോ എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസ്; ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

എസ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വിലക്ക് പിന്‍വലിച്ച് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍

Kerala

മരുന്ന് മാറിനൽകിയെന്ന് ആരോപണം; കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോ​ഗി മരിച്ചു