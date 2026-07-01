Kerala
എഫ്സിആര്എ നിയമ ഭേദഗതി പിന്വലിക്കണം; പ്രമേയം പാസാക്കി നിയമസഭ
ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ എഫ്സിആര്എ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ( വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം ) പ്രമേയം നിയമസഭ പാസാക്കി. ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പില് 111 പേര് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. രണ്ടുപേര് എതിര്ത്തു.
നിയമഭേദഗതി ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 19, 25, 29 എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകള് ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഫെഡറല് തത്വങ്ങള്ക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞുബിജെപി എംഎല്എ വി മുരളീധരന് അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതികള് നിയമസഭ തള്ളി.
സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കാന് നിയമഭേദഗതി വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് പിന്നാക്ക, ട്രൈബല് മേഖലയിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചട്ടഭേദഗതി അടിയന്തരമായി പിന്വലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമേയത്തിലൂടെ കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേ സമയം, പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളില് ഭേദഗതി നിര്ദേശിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും ഈ പ്രമേയം ഫെഡറല് തത്വങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും വി മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. വി മുരളീധരന് അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതികള് പ്രമേയത്തിന്റെ അന്തസത്തയ്ക്കു വിരുദ്ധമായതിനാല് നിരാകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്നാണ് പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ടത്
Content Highlights: The Kerala Assembly passed a resolution demanding the withdrawal of the central government’s FCRA amendment. Chief Minister V D Satheesan stated the amendment violates constitutional articles and harms charitable works in tribal sectors. The resolution passed with 111 votes in favor and 2 against.