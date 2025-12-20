Kerala
സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് മണിക്കൂറുകള് മാത്രമിരിക്കെ നിയുക്ത പഞ്ചായത്തംഗം മരിച്ചു
മീനടം പഞ്ചായത്തംഗമായി വിജയിച്ച പ്രസാദ് നാരായണനാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഉണ്ടായത്
കോട്ടയം | നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെ പഞ്ചായത്തംഗം മരിച്ചു. കോട്ടയം മീനടം പഞ്ചായത്തംഗമായി വിജയിച്ച പ്രസാദ് നാരായണനാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഉണ്ടായത്.ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
മീനടം ഒന്നാം വാര്ഡില് നിന്നും കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി വിജയിച്ച് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാത്രിയില് വിദ്യാര്ഥിനികള് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്ത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര് ടി സി കണ്ടക്ടറെ സര്വീസില് നിന്നും നീക്കി
Kerala
കാസര്കോട് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധിക വീട്ടില് മരിച്ച നിലയില്; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
Saudi Arabia
മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില് വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി
Saudi Arabia
സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില് നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള് പിടികൂടി
Ongoing News
റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പ്രവര്ത്തനം സാധാരണ നിലയില്
Kerala
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്; കാസര്കോട് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില് ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം
Kerala