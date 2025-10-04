National
ഉത്തര്പ്രദേശില് വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല് കൊല; 18 കേസുകളില് പ്രതിയായ മെഹ്താബിനെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു
ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്ക്ക് നേരത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു
file photo
ലഖ്നൗ | ഉത്തര്പ്രദേശില് വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല് കൊല. 18 കേസുകളില് പ്രതിയായ മെഹ്താബിനെയാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്ക്ക് നേരത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
മുസഫര്നഗറില് വച്ചാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് കൊല അരങ്ങേറിയത്. വെടിവെപ്പിനിടെ രണ്ട് പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മുസഫര്നഗറില് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു മെഹ്താബിനെയും കൂട്ടാളിയെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ക്രിമിനല് സംഘം പോലീസിനു നേരെ വെടിയുതിര്ത്തപ്പോള് പോലീസ് തിരിച്ചു വെടിയുതിര്ത്തപ്പോള് മെഹ്താബ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള 40 വര്ഷത്തെ വാറന്റി ഇടപാടുകള് അവസാനിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
Organisation
ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിക്ക് 'ഗ്രാൻഡ് ടോളറൻസ് അവാർഡ്' ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും
National
ഡല്ഹിയിലെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് ആര് എസ് എസിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
Uae
ശൈഖ് ഹംദാൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു
National
ഡല്ഹിയില് പാരാ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിനെത്തിയ വിദേശ പരിശീലകര്ക്ക് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു
Kerala
ആലുവയില് മൂന്നു വയസുകാരിയെ മാതാവ് പുഴയില് എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു
National