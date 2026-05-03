Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട്ട് വിനോദയാത്രക്കായി എത്തിയ യുവാവിന് പാമ്പുകടിയേറ്റു

കോടഞ്ചേരി നാരങ്ങാത്തോട് വെച്ചാണ് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷാഹില്‍നു പാമ്പുകടിയേറ്റത്

Published

May 03, 2026 10:35 pm |

Last Updated

May 03, 2026 10:41 pm

കോഴിക്കോട് | മഞ്ചേരി നിന്നു കോഴിക്കോട്ട് വിനോദയാത്രക്കായി എത്തിയ യുവാവിന് പാമ്പുകടിയേറ്റു.  കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ നാരങ്ങാത്തോട് വെച്ചാണ് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷാഹില്‍ (20) നു ഇടതു കാലിന് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.

ഷാഹിലിനെ ഉടനെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നാല് ബൈക്കുകളിലായാണ് ഷാഹിലും സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന എട്ടംഗ സംഘം മഞ്ചേരിയില്‍ നിന്ന് നാരങ്ങത്തോട് എത്തിയത്. വൈകീട്ട് മൂന്നരയോടെ നാരങ്ങാത്തോട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാന്‍ പോകുന്ന വഴിയില്‍ വെച്ചാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. അണലിയാണ് കടിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

18 കാരന്‍ ജീവനൊടുക്കിയത് കള്ളനെന്നു മുദ്രകുത്തി മര്‍ദ്ദിച്ചതിനാലെന്നു കുടുംബം

Kerala

വി ഡി സതീശന്‍ ചാര്‍ട്ടേഡ് ഫ്‌ളൈറ്റില്‍ മംഗലാപുരം സന്ദര്‍ശിച്ചത് വിവാദമായി

Kerala

വേങ്ങരയില്‍ ഒരു ദിവസം മുന്നേ പച്ച ലഡു വിതരണം തുടങ്ങി മുസ്്‌ലിം ലീഗ്

Kerala

ഭരണത്തുടര്‍ച്ച നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഏഴു ജില്ലകള്‍ പിന്തുണക്കുമെന്ന് എല്‍ ഡി എഫ്

Kerala

കോഴിക്കോട്ട് വിനോദയാത്രക്കായി എത്തിയ യുവാവിന് പാമ്പുകടിയേറ്റു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ച; ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായവും തേടുമെന്ന് ദീപാദാസ് മുന്‍ഷി

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഫേസ് ബുക്ക് ബയോതിരുത്തിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില്‍ വന്ന മാര്‍ച്ച് 16 ന്