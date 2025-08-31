Kerala
മലപ്പുറത്ത് യുവാവ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില് നിന്നും വീണ് മരിച്ച നിലയില്
യുവാവ് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതായി പെണ് സുഹൃത്ത് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു
മലപ്പുറം | പെരിന്തല്മണ്ണയില് യുവാവിനെ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് വീണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. മലപ്പുറം കരുവാരകുണ്ട് സ്വദേശി നൂറുല് അമീനാണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് സംഭവം
യുവാവ് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതായി പെണ് സുഹൃത്ത് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ പിന്നാലെയാണ് യുവാവിനെ വീണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് ‘ദിശ’ ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. ടോള് ഫ്രീ നമ്പര്: Toll free helpline number: 1056, 04712552056)
