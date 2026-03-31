നാദാപുരം സ്വദേശി അബൂദബിയില്‍ നിര്യാതനായി

നാദാപുരം ചേലക്കാട് സ്വദേശി അജ്മല്‍ പാറച്ചാല്‍ (44) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Mar 31, 2026 7:06 pm |

Last Updated

Mar 31, 2026 7:06 pm

അബൂദബി | നാദാപുരം ചേലക്കാട് സ്വദേശി അജ്മല്‍ പാറച്ചാല്‍ (44) അബൂദബിയില്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം നിര്യാതനായി. അബൂദബി മുസ്ഫയിലെ ബര്‍ഗര്‍ ടു നൈറ്റ് കഫ്ത്തീരിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

പിതാവ്: പരേതനായ മമ്മു. മാതാവ്: ആയിഷ. ഭാര്യ: അസീബ. മക്കള്‍: മുഹമ്മദ് ഫിനാന്‍, മുഹമ്മദ് സിനാന്‍, മുഹമ്മദ് സാദ്, ഫാത്തിമ.

നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മയ്യിത്ത് നാട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി സംസ്‌കരിക്കും.

 

Latest

Kerala

പതിനൊന്നുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിനതടവും 10,000 രൂപ പിഴയും

Kerala

ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറിഞ്ഞ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് പരുക്കേറ്റ സംഭവം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

International

ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെ ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

Web Special

സമാധാനത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ നെട്ടോട്ടം! ഇറാനിൽ ശരിക്കും തോൽക്കുന്നതാര്?

Kerala

ബാലറ്റിലും ഇവിഎമ്മിലും പേര് തിരുത്തണം; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി അഞ്ജലി നായർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു

International

കാനഡയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

Editors Pick

കാറോടിക്കുമ്പോഴും ചാറ്റ് ചെയ്യാം; കാർപ്ലേയിൽ പുത്തൻ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ്