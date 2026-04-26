Kerala

തേങ്ങയിടാന്‍ കയറിയ ആള്‍ തെങ്ങ് ഒടിഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു

കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി വിജയകുമാര്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

Apr 26, 2026 5:03 pm

Apr 26, 2026 5:03 pm

മലപ്പുറം |  മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയില്‍ തെങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു വീണുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി വിജയകുമാര്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

തേങ്ങായിടാന്‍ തെങ്ങില്‍ കയറിയതായിരുന്നു വിജയകുമാര്‍. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

