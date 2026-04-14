"പുതുനാമ്പുകൾ' പദ്ധതിക്ക് പ്രൗഢമായ തുടക്കം

വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ സ്വയം നിർമിക്കുന്ന കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

Apr 14, 2026 5:00 am |

Apr 14, 2026 12:34 am

കൊച്ചി | യുനൈറ്റഡ് ഫാർമേഴ്സ് ഫോറം (യു എഫ് എഫ്) പതിനായിരം കർഷകരെ അണിനിരത്തി കാർഷികരംഗത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പുതുനാമ്പുകൾ സംയോജിത കൃഷിരീതി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം എറണാകുളത്ത് നടന്നു. കുന്നത്തേരി എം ജെ എസ് എജു ഹബ്ബ് വയലിൽ കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജി പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ സ്വയം നിർമിക്കുന്ന കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കാർഷിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിത്ത്, വളം എന്നിവക്കായി വിദഗ്ധ കർഷകരെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നടീൽ കർമത്തിന് ശേഷം നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ഹൈദ്രോസ് ഹാജി, കൺവീനർ മുഹമ്മദ് ക്ലാരി, കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റർ എം അബൂബക്കർ പടിക്കൽ, സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജി, അലി ദാരിമി, സി ടി ഹാഷിം തങ്ങൾ, ഷംസുദ്ദീൻ വടുതല, അബ്ദുന്നാസർ സംസാരിച്ചു.

Related Topics:
Latest

Kerala

ഡോക്ടറുടെ കാര്‍ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ മുന്‍ വീട്ടു ജോലിക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

Kerala

ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

National

സേലത്ത് അധ്യാപികയെ ഭര്‍ത്താവ് സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

ട്രക്കിംഗിനിടെ കാല്‍വഴുതി വീണു; ഭിന്നശേഷിക്കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്

International

ഇറാനെതിരെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

International

ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനീസ് മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഇറാൻ