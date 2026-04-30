Kerala

കാസര്‍കോട് പാമ്പു കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസുകാരി മരിച്ചു

വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്.

Apr 30, 2026 12:53 pm |

Apr 30, 2026 12:53 pm

കാസര്‍കോട്| കാസര്‍കോട് പാമ്പു കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസുകാരി മരിച്ചു. കാസര്‍കോട് എളേരിത്തട്ടിലെ ശരത്- അജിത ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ ഋതു ചന്ദ്രയാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടി പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് കുട്ടിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ കളിപ്പാട്ടം കൂട്ടിയിട്ട മരങ്ങളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്.

കുട്ടിയെ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുട്ടിയെ പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളെല്ലാം നിലച്ച മട്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഋതു ചന്ദ്ര ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്.

 

 

 

National

കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടും: മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ

Kerala

യുഡിഎഫ് വന്നാല്‍ ഭരണം നടത്തുക ലീഗ്; മാറാട് ആവര്‍ത്തിക്കും

Kerala

ഓടിതുടങ്ങിയ ട്രെയിനില്‍ കയറുന്നതിനിടെ കാല്‍വഴുതി വീണു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

മട്ടന്നൂര്‍ നരയന്‍പാറയില്‍ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചു; പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു

National

മുംബൈയില്‍ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ പൈലിംഗ് യന്ത്രം തകര്‍ന്നു വീണു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

തൃശൂര്‍ ആനക്കല്ലില്‍ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു; ഭര്‍ത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

ബേപ്പൂരില്‍ റിയാസ് ജയിച്ചാല്‍ മൊട്ട അടിച്ചു കമ്മലിട്ട് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയില്‍ നടക്കുമെന്ന് പി വി അന്‍വര്‍