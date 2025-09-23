Connect with us

Kerala

'അവാര്‍ഡ് ലഭ്യതയില്‍ അഭിമാനം'; ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേ പുരസ്‌കാരം മോഹന്‍ലാല്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനുമേകിയ അതുല്യ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് 2023-ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേ പുരസ്‌കാരം.

Published

Sep 23, 2025 7:53 pm |

Last Updated

Sep 23, 2025 7:57 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | മലയാള ചലച്ചിത്ര താരം മോഹന്‍ലാല്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി. പുരസ്‌കാര ലഭ്യതയില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. ഈ നിമിഷം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മുഴുവനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത്യധികം അഭിമാനത്തോടെയും കൃതജ്ഞതയോടെയുമാണ് ഈ വിശിഷ്ട പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്നതെന്നും നടന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് വൈകീട്ട് വിജ്ഞാന്‍ഭവനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവാണ് മോഹന്‍ലാലിന് പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനുമേകിയ അതുല്യ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് 2023-ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേ പുരസ്‌കാരം.

2004-ല്‍ സംവിധായകന്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഈ ഉന്നത പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പത്തുലക്ഷം രൂപയും സ്വര്‍ണകമല്‍ മുദ്രയും ഫലകവുമാണ് ബഹുമതി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

കൈക്കൂലി വാങ്ങവെ അസി.ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ വിജിലന്‍സ് പിടിയില്‍

Kerala

ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറ്; രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

കനത്ത മഴ; കൊല്‍ക്കത്തിയില്‍ ഷോക്കേറ്റ് അഞ്ച് മരണം

Kerala

ഓപ്പറേഷന്‍ നംഖോര്‍: പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണര്‍

Kerala

സേവനത്തില്‍ വീഴ്ച; കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്കെതിരായ വിധി പിഴയടച്ച് തീര്‍പ്പാക്കി

Kerala

സംഘ്പരിവാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ കൃഷ്ണരാജിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ; തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ നടപടി മരവിപ്പിച്ച് മന്ത്രി

Kerala

'അവാര്‍ഡ് ലഭ്യതയില്‍ അഭിമാനം'; ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേ പുരസ്‌കാരം മോഹന്‍ലാല്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി