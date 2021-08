പുതുമയോടെ ടിഗോര്‍ ഇവി; ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 250 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ, വില 10 ലക്ഷത്തിനു താഴെ

Posted on: August 13, 2021 4:25 pm | Last updated: August 13, 2021 at 4:26 pm