ക്രയോജനിക് ഘട്ടം തകരാറിലായി; ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പരാജയം

Posted on: August 12, 2021 7:01 am | Last updated: August 12, 2021 at 7:01 am