ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ തെക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റും വര്‍ധിക്കും: ഐ പി സി സി റിപ്പോര്‍ട്ട്

Posted on: August 9, 2021 5:40 pm | Last updated: August 9, 2021 at 5:40 pm