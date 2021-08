ജിയോ-ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ്-1; വിക്ഷേപണം ആഗസ്റ്റ് 12ന്

Posted on: August 8, 2021 8:28 pm | Last updated: August 8, 2021 at 8:28 pm