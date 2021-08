ബിരിയാണി കഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വായ് മുറിഞ്ഞ ഉപഭോക്താവിന് 12000 രൂപ നല്‍കാന്‍ വിധി

Posted on: August 2, 2021 9:17 pm | Last updated: August 2, 2021 at 9:17 pm