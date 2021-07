ഭിക്ഷാടനം: കോടതി വിധികള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍

മറ്റു ഗതിയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് യാചനക്കിറങ്ങുന്നവരെ നിയമ നടപടിക്കു വിധേയമാക്കാത്തതും അതേസമയം യാചന സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മറയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ നിയമമാണ് ഭീക്ഷാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടേണ്ടത്.

