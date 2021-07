കര്‍ഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി കേരള എം പിമാര്‍ ജന്തര്‍ മന്ദറിലെത്തി; തടഞ്ഞ് പോലീസ്

Posted on: July 22, 2021 3:09 pm | Last updated: July 22, 2021 at 3:09 pm