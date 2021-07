പഞ്ചാബിലെ വടംവലി: കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഇനിയെന്ന് പഠിക്കാനാണ്!

അമരീന്ദര്‍ സര്‍ക്കാറിനെതിരെ പരസ്യ വിമര്‍ശം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും സിദ്ദു പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് ഊര്‍ജസ്വലമായ നേതൃത്വമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സമാന്തര പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ഇരു നേതാക്കളും സഞ്ചരിച്ചാല്‍ അത് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

Posted on: July 21, 2021 4:01 am | Last updated: July 20, 2021 at 11:30 pm